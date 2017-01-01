Гройсман сьогодні проведе нараду з мерами міст та сіл
- Сьогодні, 08:42
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На нараді обговорюватимуться питання тарифів на електроенергію
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 21 березня проведе робочу нараду з міськими, селищними та сільськими головами у рамках засідання Правління Асоціації міст України.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«На нараді обговорюватимуться питання впровадження медичної реформи, тарифів на електроенергію для забезпечення зовнішнього освітлення та роботи міського електротранспорту, компенсації органами місцевого самоврядування різниці в нормах споживання комунальних послуг над встановленими урядом соціальними нормативами, функціонування теплопостачальних підприємств та інші», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нарада розпочнеться о 13 годині.