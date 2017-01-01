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    Гройсман сьогодні з робочим візитом перебуває на Хмельниччині

    • Сьогодні, 11:01
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    Під час візиту прем'єр має намір відвідати Хмельницьку АЕС

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман сьогодні, 26 січня, відвідує Хмельницьку область з робочим візитом.

    Про це повідомляють «Українські новини» із посиланням на джерела в Хмельницькій міськраді.

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    Згідно з повідомленням, під час робочого візиту прем'єр має намір зустрітися з міською владою Славути та Нетішина, а також відвідати Хмельницьку атомну електростанцію.

    Нагадаємо, раніше Гройсман пообіцяв надати серйозну підтримку машинобудуванню.

    Також у Гройсмана побачили, що в Україну пішли іноземні інвестори.

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