  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Гройсман звітує за підсумками роботи Кабміну за рік

    • Сьогодні, 11:05
    • Розсилка
    <p>Прем'єр-міністр Володимир Гройсман</p>
    Фото: Станіслав Груздєв/Главком

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

    Гройсман очолив уряд 14 квітня 2016 року

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні, 11 квітня, проводить прес-конференцію за підсумками року роботи уряду.

    Конференція розпочалася об 11:10.

    Раніше прес-служба Кабінету міністрів опублікувала презентацію з результатами роботи уряду за рік.

    Також на засіданні 3 квітня Кабмін затвердив план середньострокових дій до 2020 року, а також на поточний рік.

    Як відомо, Володимир Гройсман очолив уряд 14 квітня 2016 року, у своїх 39 років, будучи наймолодшим главою Кабміну в історії України.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Гройсман звітує за підсумками роботи Кабміну за рік
    Гройсман звітує за підсумками роботи Кабміну за рік
    Гройсман звітує за підсумками роботи Кабміну за рік
    Гройсман звітує за підсумками роботи Кабміну за рік
    Гройсман звітує за підсумками роботи Кабміну за рік
    Гройсман звітує за підсумками роботи Кабміну за рік
    Гройсман звітує за підсумками роботи Кабміну за рік
    Фото: Станіслав Груздєв

    Читайте також статтю: «Гроші є, а ви тримайтесь! Заробітки членів уряду Гройсмана за рік зросли у півтора разу»

    Також читайте: «Команда «зіркових» реформаторів розсипається. Бальцерович утік від Гройсмана»

    Читайте також
    Володимир Гройсман
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ