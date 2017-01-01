Гройсман звітує за підсумками роботи Кабміну за рік

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Фото: Станіслав Груздєв/Главком Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

Гройсман очолив уряд 14 квітня 2016 року

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні, 11 квітня, проводить прес-конференцію за підсумками року роботи уряду.

Конференція розпочалася об 11:10.

Раніше прес-служба Кабінету міністрів опублікувала презентацію з результатами роботи уряду за рік.

Також на засіданні 3 квітня Кабмін затвердив план середньострокових дій до 2020 року, а також на поточний рік.

Як відомо, Володимир Гройсман очолив уряд 14 квітня 2016 року, у своїх 39 років, будучи наймолодшим главою Кабміну в історії України.

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