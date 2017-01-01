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    Гройсман у Раді розповів про підвищення пенсій цього року

    • Сьогодні, 11:54
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    За словами Гройсмана, уряд уже активно працює над пенсійною реформою

    Кабінет міністрів України у 2017 році має намір забезпечити підвищення пенсій. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

    Він підтвердив, що в найближчі місяці уряд має намір передати до парламенту проект пенсійної реформи.

    «Завдання моє як прем’єр-міністра і нашого уряду – в 2017 році домогтися ухвалення рішень про підвищення пенсій в Україні», – сказав він.

    Нагадаємо, Гройсман обіцяє за два місяці презентувати пенсійну реформу.

    Як відомо, сьогодні у парламенті – година запитань до уряду. 

    Як повідомлялося, народні депутати знову масово прогулюють засідання Верховної Ради.

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