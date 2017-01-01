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    Гройсман відреагував на обстріл Красногорівки бойовиками

    • Сьогодні, 15:48
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    Наслідки обстрілу
    Наслідки обстрілу

    Прем’єр-міністр заявив, що обстріл Красногорівки є черговим актом тероризму

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що вранішній обстріл Красногорівки є проявом тероризму. Про це він написав у Facebook.

    «Черговий акт тероризму з боку сепаратистів та російських найманців, який викликає обурення всього цивілізованого світу: у результаті ранкового обстрілу бойовиків міста Красногорівка Донецької області були пошкоджені школа, лікарня, будинки мирних мешканців, а також центральний водогін міста», - написав він.

    Голова уряду повідомив, що постраждалим під час обстрілів вже надають допомогу. За його словами, першочерговим завданням є налагодження роботи водопостачання.

    «Це питання знаходиться на моєму особистому контролі! Я на постійному контакті з керівником ДСНС, який регулярно інформує мене про ситуацію», - запевнив Гройсман.

    Як повідомляв «Главком», вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки. Через обстріли почалися пожежі в міській лікарні і школі. Згодом рятувальники їх загасили. Співробітники поліції під обстрілами провели евакуацію персоналу лікарні та пацієнтів відділення. За даними пресс-центру Штабу АТО, у результаті атак, поранення і травми отримали вісім мирних мешканців

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