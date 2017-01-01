Гройсман відреагував на обстріл Красногорівки бойовиками

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Наслідки обстрілу

Прем’єр-міністр заявив, що обстріл Красногорівки є черговим актом тероризму

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що вранішній обстріл Красногорівки є проявом тероризму. Про це він написав у Facebook.

«Черговий акт тероризму з боку сепаратистів та російських найманців, який викликає обурення всього цивілізованого світу: у результаті ранкового обстрілу бойовиків міста Красногорівка Донецької області були пошкоджені школа, лікарня, будинки мирних мешканців, а також центральний водогін міста», - написав він.

Голова уряду повідомив, що постраждалим під час обстрілів вже надають допомогу. За його словами, першочерговим завданням є налагодження роботи водопостачання.

«Це питання знаходиться на моєму особистому контролі! Я на постійному контакті з керівником ДСНС, який регулярно інформує мене про ситуацію», - запевнив Гройсман.

Як повідомляв «Главком», вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки. Через обстріли почалися пожежі в міській лікарні і школі. Згодом рятувальники їх загасили. Співробітники поліції під обстрілами провели евакуацію персоналу лікарні та пацієнтів відділення. За даними пресс-центру Штабу АТО, у результаті атак, поранення і травми отримали вісім мирних мешканців.