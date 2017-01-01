Гройсман відреагував на підрив автомобіля ОБСЕ на окупованій Луганщині

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Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр висловив співчуття родині загиблого спостерігача

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв, що влада докладе усіх зусиль для притягнення до відповідальності винних у підриві автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території окупованої Луганщини. Про це він написав у Facebook.

«Хочу наголосити, що разом з міжнародною спільнотою ми докладемо усіх зусиль для притягнення до відповідальності винних у скоєнні цього злочину», - йдеться у повідомленні.

Глава уряду зазначив, що постійні провокації з боку бойовиків проти спостерігачів ОБСЄ не є рідкістю.

Гройсман висловив співчуття родині загиблого спостерігача та іншим постраждалим.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Російскі ЗМІ повідомили, що при підриві автомобіля місії ОБСЄ загинув громадянин США, поранення дістали громадяни Німеччини.

За словами народного депутата Антона Геращенка, загиблий співробітник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ мав громадянство Великої Британії.

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів.