Гройсман відвідає Харківщину
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Володимир Гройсман
Робоча поїздка запланована на понеділок
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає з робочою поїздкою Харківську область у понеділок, 24 квітня. Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів.
«24 квітня Володимир Гройсман відвідає з робочою поїздкою Харківську область», — йдеться у повідомленні.
А 13 квітня gрем’єр-міністр відвідав Кропивницький.
Як повідомляв «Главком», раніше прем’єр розповів, що громадяни України, скоріше за все, зможуть їздити без віз до країни Європейського союзу з 11 червня.
Нагадаємо, 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.
У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.