Гройсман відвідає Харківщину

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Володимир Гройсман

Робоча поїздка запланована на понеділок

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає з робочою поїздкою Харківську область у понеділок, 24 квітня. Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів.

«24 квітня Володимир Гройсман відвідає з робочою поїздкою Харківську область», — йдеться у повідомленні.

А 13 квітня gрем’єр-міністр відвідав Кропивницький.

Як повідомляв «Главком», раніше прем’єр розповів, що громадяни України, скоріше за все, зможуть їздити без віз до країни Європейського союзу з 11 червня.

Нагадаємо, 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.