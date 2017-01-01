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    Гройсман відвідає Харківщину

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    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Робоча поїздка запланована на понеділок

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає з робочою поїздкою Харківську область у понеділок, 24 квітня. Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів.

    «24 квітня Володимир Гройсман відвідає з робочою поїздкою Харківську область», — йдеться у повідомленні.

    А 13 квітня gрем’єр-міністр відвідав Кропивницький.

    Як повідомляв «Главком», раніше прем’єр розповів, що громадяни України, скоріше за все, зможуть їздити без віз до країни Європейського союзу з 11 червня.

    Нагадаємо, 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС. 

    У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.

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