Гройсман вимагає від Омеляна почати ремонт доріг: каже, гроші є

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Володимир Гройсман

Гройсман заявив, що для старту ремонту доріг є 14 млрд грн

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд забезпечив достатнє фінансування для старту дорожніх робіт уже найближчим часом. Про це він сказав на засіданні уряду.

«Я звертаю увагу міністра інфраструктури на необхідність починати роботи зі зруйнованих доріг. У нас 95% доріг зруйновані. І не треба зараз говорити, що грошей на це немає. Гроші є. У нас є вже 14 млрд грн», – сказав Гройсман.

Крім того, голова уряду наголосив, що додатковий ресурс надійде від перевиконання показників бюджету та проведення процедури репрофайлінгу внутрішніх держоблігацій.

«Для старту грошей вистачає. Організуйте роботи належним чином», – заявив Гройсман.

Як повідомлялося, згідно з держбюджетом на 2017 рік, на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни буде виділено понад 35 млрд грн. У держбюджеті на 2016 рік на розвиток дорожнього господарства було передбачено близько 19 млрд грн.

За даними «Укравтодору», щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється не менш ніж у 60 млрд грн.

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Джерело: УНІАН