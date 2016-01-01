Гройсман вирішив дати міністрам відіспатися після бюджетної ночі?

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Володимир Гройсман

Засідання уряду перенесено на більш пізній час

У середу, 21 грудня, засідання Кабінету міністрів України відбудеться о 14:30, а не об 11-й, як планувалося раніше. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

«21 грудня під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання Уряду. Початок заходу: 14:30», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 21 грудня, близько 5-ї ранку Верховна Рада України прийняла законопроект «Про державний бюджет України на 2017 рік».

За відповідний законопроект проголосували 274 народних депутати, проти - 37, утрималися - 35, не голосували - 22. Всього у голосуванні брали участь 368 нардепів. Як депутати голосували, дивіться тут.

На засіданні Верховної Ради були присутні Гройсман з міністрами.