Гройсман висловив співчуття через смерть мера Луцька

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Володимир Гройсман

Ми були добре знайомі і часто контактували, ще коли обидва були міськими головами, - прем’єр

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман висловив співчуття з приводу смерті міського голови Луцька Миколи Романюка. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Не стало мого колеги, міського голови міста Луцька Миколи Романюка. Ми були добре знайомі і часто контактували, ще коли обидва були міськими головами. Це непоправна втрата для рідних, близьких і всієї громади Луцька. Вічна та світла пам’ять!», — написав Гройсман.

Як повідомлялось, Романюк помер сьогодні, 3 лютого, у віці 58 років. Напередодні його без свідомості доправили до реанімаційного відділення Луцької міської клінічної лікарні, повідомляє телеканал «24».

Варто зазначити, що близько тижня тому у ЗМІ з'явилися чутки про смерть Романюка. «Це підло, цинічно та втрата будь-яких моральних цінностей. Бажаю організаторам цих чуток здоров'я та довгих років життя! Бог вам суддя», – написав тоді мер Луцька у себе на сторінці у Facebook.