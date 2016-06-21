Гройсман виступив проти формули «Роттердам +» в тарифі на електрику

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Глава уряду виступив проти «роттердамських» цін на вугілля

Вугілля за ціною в порті Роттердама не можна закласти в тариф на українську електроенергію.

Про це під час звіту уряду за 2016 рік повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Depo.ua.

«Я чую зараз, що в тарифі закладено «Роттердам +», але це не так, тому що у Роттердамі вугілля коштує близько 3 тис. грн, а в тарифі воно враховується близько 1700 тис. грн, чи не так? Тому 3 тис. грн – це фейк, який намагаються нав'язати українському суспільству. У Роттердамі сьогодні купувати вугілля неможливо з однієї причини, воно коштує майже вдвічі більше, ніж закладено в ціні української електроенергії», – пояснив Гройсман.

Раніше глава уряду розповів, коли Україна зможе жити без вугілля з окупованого Донбасу.

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