Гройсман все ж таки їде в Ізраїль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порошенко провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу

Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові із прем’єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу досяг домовленості про візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю. Про це повідомили у прес-службі Глави держави.

Як повідомили у прес-службі, глава ізраїльського уряду привітав Україну з початком головування в РБ ООН. Було підтверджено налаштованість обох Сторін тісно співпрацювати задля посилення боротьби з тероризмом, сприяння мирному врегулюванню на Близькому Сході і відновленню територіальної цілісності та суверенітету України.

«В рамках зміцнення дружби і партнерства між народами України та Ізраїлю було досягнуто домовленості про візит Прем'єр-міністра України до Ізраїлю», - йдеться у повідомленні.

Повіідомляється, що президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу. Співрозмовники наголосили щодо необхідності активізації економічного співробітництва між Україною та Ізраїлем та погодилися вжити заходів для завершення процесу укладення двосторонньої Угоди про вільну торгівлю.

Нагадаємо, 23 грудня Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій ідеться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території «не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права». Її підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися.

Через цю ситуацію прем’єр Ізраїлю доручив знизити рівень робочих контактів з Україною. Крім того, Ізраїль скасував візит Гройсмана після голосування резолюції ООН.

Наразі за підсумками зустрічі дипломатів України і Ізраїлю в МЗС України було домовлено зробити все можливе для того, щоб запобігти підвищенню градусу дискусії в українському та ізраїльському суспільствах

Детальніше читайте: «Антиізраїльська» резолюція. Чи був у Києва шанс уникнути скандалу?