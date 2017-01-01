Гройсман вже раз «вирішив» проблему львівського сміття. Тепер взявся знову

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Гройсман заявив, що звернувся до Голови ОДА Львівської області з проханням допомогти меру Львова вибрати нову ділянку для сміттєзвалища

Прем’єр-міністр Володимр Гройсман вирішив знов спробувати розібратися із проблемою львівського сміття. Він вважає, що зараз «ситуація заходить в глухий кут», коли вже ніби намітився шлях подолання цих негараздів. Про це він написав у своєму Фейсбук.

«Під час свого візиту до Львова я запропонував Львіському міському голові Андрію Садовому вибрати ділянку, на якій він готовий буде реалізувати проект нового сміттєпереробного комплексу. І таку ділянку пан Андрій вибрав. А минулого тижня створена розпорядженням пана Андрія науково-експертна група цю ж ділянку забракувала...», - повідомив глава Кабміну.

Гройсман зазначив, що не сумнівається у високому професійному рівні членів науково-експертної групи, однак, хотів би зазначити, що ключовим для того, щоб оцінювати придатна ділянка чи ні, є питання, які технології поводження з ТПВ (твердими побутовими відходами) планується застосовувати.

«Якщо мова йде про просте складування сміття, як це відбувалось на більшості українських сміттєзвалищ, у тому числі і у Грибовичах, то будь-який новий полігон буде такою ж потенційною екологічною загрозою, як і ті, які уже існують», - розмірковує прем’єр.

«Проте є зовсім інші підходи. Свого часу мав можливість знайомитись, як ці проблеми вирішуються у Швейцарії. У місті Цюріху два сміттєпереробних комплекси, один з яких знаходиться практично в центрі міста (і був до речі побудований більше 100 років тому!), в декількох сотнях метрів від центрального вокзалу, а другий - поруч з багатолюдним житловим кварталом. І навіть запаху жодного не відчувається, коли ти знаходишся поруч! Коментарі тут зайві», - зазначив очільник уряду.

Гройсман також заявив, що звернувся до Голови ОДА Олега Синютки з проханням допомогти меру Львова Андрію Садовому вибрати іншу ділянку.

«А його самого я б просив пришвидшити свої дії і якнайшвидше перейти до реального вирішення проблеми», - резюмував глава Кабміну.

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