Гройсман з Аваковим презентують оновлений підрозділ річкової поліції

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Початок презентації заплановано на 11:30

У п’ятницю, 19 травня, за участю Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана відбудеться презентація оновленого підрозділу річкової поліції.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«У п’ятницю, 19 травня, відбудеться презентація оновленого підрозділу річкової поліції, а також можливостей його взаємодії із КОРД під час затримання особливо небезпечних злочинців», - ідеться у повідомленні.

Крім глави уряду, у заході візьмуть участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Національної поліції Сергій Князєв.

Початок презентації заплановано на 11:30.

Нагадаємо, поліція більше не розшукуватиме призовників. Рада скасувала обов'язок співробітників Національної поліції розшукувати, затримувати і доставляти у військові комісаріати громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку.