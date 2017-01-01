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    Гройсман з Аваковим презентують оновлений підрозділ річкової поліції

    • Сьогодні, 08:41
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    Початок презентації заплановано на 11:30

    У п’ятницю, 19 травня, за участю Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана відбудеться презентація оновленого підрозділу річкової поліції.

    Про це повідомляє Урядовий портал

    «У п’ятницю, 19 травня, відбудеться презентація оновленого підрозділу річкової поліції, а також можливостей його взаємодії із КОРД під час затримання особливо небезпечних злочинців», - ідеться у повідомленні.

    Крім глави уряду, у заході візьмуть участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Національної поліції Сергій Князєв.

    Початок презентації заплановано на 11:30.

    Нагадаємо, поліція більше не розшукуватиме призовників. Рада скасувала обов'язок співробітників Національної поліції розшукувати, затримувати і доставляти у військові комісаріати громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку.

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