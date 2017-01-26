Гройсман захистить Ukrlandfarming, адже від цього залежить зростання економіки – Фесенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Фесенко

За словами політолога, Гройсман володіє достатньою політичною вагою, щоб виступити арбітром у конфлікті бізнесу і Нацбанку

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зробить усе від нього залежне для захисту агрохолдингу Ukrlandfarming та інших найбільших вітчизняних виробників, адже зацікавлений продемонструвати відновлення української економіки. Про це заявив глава правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

«Гройсман хоче створити свою історію успіху. Зараз він стурбований тим, щоб максимально швидко відбулося відновлення економічного зростання. Від цього залежить його майбутнє як прем'єра, його місце в історії. Якщо йому не вдасться вирішити цю проблему, якщо економіка України буде в стагнації, то він буде постійно в зоні ризику і може повторитися історія, яка була з Яценюком. Гройсман хоче позитивних відновлювальних тенденцій. А це залежить від стану реального сектора. Потрібно, щоб підприємства, на яких працюють тисячі людей, як у Бахматюка і Жеваго, зберігали свій потенціал, працювали, а не банкрутували. У разі позитивних тенденцій у цих та інших підприємств, буде кращий стан української економіки в цілому», – зазначив політолог.

За його словами, Гройсман володіє достатньою політичною вагою, щоб виступити арбітром у конфлікті бізнесу і Нацбанку. Це продемонструвала ситуація з Приватбанком, коли прем'єр переконав главу НБУ Валерію Гонтареву відмовитися від жорстких рішень і піти на компроміс.

«Оскільки йдеться про реальний сектор економіки, який нам потрібно пожвавлювати і підтримувати, давати можливість розвиватися, Гройсман постарається мінімізувати негатив, як у ситуації з Приватбанком. Щоб ліквідація проблемних банків не торкнулася реальних підприємств, які працюють в інших секторах економіки, шукатимуть компромісне рішення», – наголосив Володимир Фесенко.

Він уточнив, що в ситуації з агрохолдингом Ukrlandfarming, що належить Олегу Бахматюку, таким компромісом може стати реструктуризація заборгованості.

«Два сценарії розвитку ситуації в даному випадку. У першому Гонтарева і Гройсман зустрічаються і знаходять компромісний варіант. Можливо, це буде реструктуризація заборгованості, як це відбувалося з борговими зобов'язаннями нашої країни. Можливо, буде частково змінюватися власник (Олег Бахматюк заявив, що протягом 7 місяців веде переговори з китайськими і американськими інвесторами, які можуть стати мажоритарними власниками холдингу. – Ред). Щоб не сталося банкрутства і підприємства працювали, оптимальний варіант – реструктуризація заборгованості, тому що борги треба повертати. Якщо Гройсман і Гонтарева не знайдуть компромісний варіант і протистояння продовжиться, то тоді арбітром виступить президент Порошенко», – вважає Володимир Фесенко.

Разом з тим, політолог додав, що для Володимира Гройсмана важливо самостійно домогтися успіху в цьому питанні.

«Він вибудовує систему відносин, коли вирішує не тільки президент або Гонтарева, а й він, особливо питання, що відносяться до економіки і соціальної сфери. Там вирішує перш за все він», – зазначив експерт.

Як повідомлялося, вчора прем'єр Володимир Гройсман пообіцяв найбільшим національним виробникам, зокрема агрохолдингу Ukrlandfarming, захист від тиску з боку податкової, Національного банку та інших держструктур. Раніше власник найбільшого в Україні агрохолдингу Ukrlandfarming Олег Бахматюк звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і президента Петра Порошенка з проханням припинити систематичний пресинг з боку керівництва НБУ, бо це негативно позначається на взаєминах підприємства з міжнародними інвесторами. За словами аграрія, Нацбанк відмовився реструктуризувати його заборгованість на умовах, які були підтримані найбільшими іноземними банками. На захист Ukrlandfarming виступили профільні аграрні асоціації, Федерація роботодавців України, а також Український союз промисловців і підприємців.