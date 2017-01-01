Гройсман запевнив Байдена, що його уряд не зупиниться на шляху реформ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ми на 100% віддані змінам у нашій країні, - заявив Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив віце-президента США Джозефа Байдена у тому, що уряд не збирається зупинятися на шляху проведення реформ в Україні. Про це він сказав під час зустрічі з Байденом сьогодні у Києві, повідомляє прес-служба Кабміну.

«Я хочу запевнити Вас у тому, що мій уряд і я особисто як прем'єр-міністр не збираємося зупинятися на шляху проведення змін усередині країни. Ми і далі будемо йти шляхом реформ, які принесуть мир, стабільність і спокій у нашу державу. Ми будемо робити все для того, щоб Україна відбулася, щоб зусилля, які докладалися та докладаються, привели нас до успіху. Я точно знаю, що зміни, які ми робимо, будуть найкращим внеском в успіх нашої країни», - підкреслив Гройсман.«Наші реформи, зміни, відкритість потрібні нам, ефективна боротьба з корупцією потрібна нам. І це не просто високі слова - це те, що буде робити нас сильними, - наголосив Гройсман. - З нашого боку ми на 100% віддані змінам у нашій країні, і будемо все робити для того, щоб і Ваш внесок, який Ви робили не один рік, мав успіх».Прем'єр-міністр подякував за тверду та незмінну позицію США та особисте лідерство Джо Байдена у справі мобілізації міжнародної допомоги та підтримки територіальної цілісності і суверенітету України.Він відзначив зусилля Адміністрації Президента Барака Обами, спрямовані на протидію російській агресії, на надання допомоги Україні - військового озброєння нелетального характеру, проведення тренувань українських військових, медичної допомоги пораненим та експертної допомоги на проведення внутрішніх реформ.Гройсман високо оцінив санкційну політику США щодо Російської Федерації та привітавнещодавнє продовження санкцій проти політиків та компаній із Росії.Глава Уряду підкреслив готовність України та керівництва країни на подальший розвиток стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки.