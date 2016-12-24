Гройсман запевнив, що коливання гривні ніяк не пов’язане із підвищенням мінімалки

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Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр пояснив коливання курсу сезонними змінами

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що коливання курсу гривні не пов'язані з підвищенням мінімальної зарплати. Про це він сказав під час поїздки в Чернігівську область.Глава уряду зазначив, що коливання курсу носять сезонний характер.

«Багато було виплат, тобто тиск на курс національної валюти було збільшено за цей час, в тому числі святкове, ділова активність знижується, це закономірність, з одного боку. З іншого боку, я вчора розмовляв з главою Нацбанку, і вона мене чітко запевнила , що Нацбанк зробить все, щоб не привести до спекулятивних коливань, і ситуація заспокоїться. Валютних резервів країни достатньо. Коливання повинні припинитися», - сказав Гройсман.

Він також розкритикував думки про те, що падіння гривні пов'язане з підвищенням мінімальної зарплати.

«Я бачу, що хтось хоче розігнати паніку на цьому тлі. Ті, хто прив'язують це до мінімальної зарплати, я хотів би сказати експертам або політиканам: «Дурні, подивіться в дзеркало». Ми ще не виплатили в січні мінімальну зарплату, вона буде в лютому. Тому вона не може впливати на курс», - резюмував прем'єр.

Зазначимо, з початку 2017 року Національний банк здійснив під час аукціонів чистий продаж іноземної валюти на суму 14,6 млн доларів США, щоб запобігти надмірних коливань обмінного курсу гривні. При цьому в пунктах обміну валют курс наблизився до 29 гривням за 1 долар, а за місяць офіційний курс виріс з 26,17 до 27,25 грн/дол.

Джерело: 112 Україна