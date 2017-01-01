  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Гройсман запевняє, що не знав про введення абонплати за газ з 1 квітня

    • Вчора, 22:47
    • Розсилка
    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    За словами прем’єра, про введення абонплати він дізнався зі ЗМІ

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман стверджує, що не знав про введення з 1 квітня абонплати за газ Національною комісією, що регулює сферу енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Про це Гройсман заявив в ефірі «112 Україна».

    «Я, по-перше, не знав, що введуть з 1 квітня, але я знаю, що у них є такі плани, я не ставив ніяких проблем. Але в чому питання - коли вони це ввели, я про це дізнався зі ЗМІ», - заявив Гройсман.

    Під час оголошення новини, Гройсман квітня був з візитом у Житомирі.

    «Я був у Житомирі зустрічався з людьми, одна жінка сказала мені, що впровадили абонплату і рахунок став більше. В Києві на прес-конференції мені ставити ті ж питання. Я пообіцяв провести розрахунки і, якщо там буде завищена ціна, відразу на це реагувати. Я це зробив. Мені принесли розрахунки і коли я побачив, що люди де-факто повинні платити більше, то сам цього не зрозумів. Я зателефонував Дмитру Володимировичу (Дмитро Вовк, голова НКРЕКП, - ред.) і сказав йому, що те, що він зробив, це неправильно, мільйони громадян будуть платити більше. У нас відбулася з ним розмова, я кажу що вимагаю від нього, щоб вони засіли в комісії і ще раз ретельно розібралися і пояснили суспільству, що вони зробили», - заявив Гройсман.

    На думку прем’єра, сьогоднішнє рішення НКРЕКП про скасування абонплати за газ є правильним.

    Як повідомляв «Главком», у Національній комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, у вівторок пообіцяли призупинити дію свого рішення про введення абонплати за газ.

    Президент Петро Порошенко також заявляв що рішення про введення абонплати за газ має бути призупинено.

    Читайте також
    Володимир Гройсман НКРЕКП газ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ