Гройсман запевняє, що не знав про введення абонплати за газ з 1 квітня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман

За словами прем’єра, про введення абонплати він дізнався зі ЗМІ

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман стверджує, що не знав про введення з 1 квітня абонплати за газ Національною комісією, що регулює сферу енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Про це Гройсман заявив в ефірі «112 Україна».

«Я, по-перше, не знав, що введуть з 1 квітня, але я знаю, що у них є такі плани, я не ставив ніяких проблем. Але в чому питання - коли вони це ввели, я про це дізнався зі ЗМІ», - заявив Гройсман.

Під час оголошення новини, Гройсман квітня був з візитом у Житомирі.

«Я був у Житомирі зустрічався з людьми, одна жінка сказала мені, що впровадили абонплату і рахунок став більше. В Києві на прес-конференції мені ставити ті ж питання. Я пообіцяв провести розрахунки і, якщо там буде завищена ціна, відразу на це реагувати. Я це зробив. Мені принесли розрахунки і коли я побачив, що люди де-факто повинні платити більше, то сам цього не зрозумів. Я зателефонував Дмитру Володимировичу (Дмитро Вовк, голова НКРЕКП, - ред.) і сказав йому, що те, що він зробив, це неправильно, мільйони громадян будуть платити більше. У нас відбулася з ним розмова, я кажу що вимагаю від нього, щоб вони засіли в комісії і ще раз ретельно розібралися і пояснили суспільству, що вони зробили», - заявив Гройсман.

На думку прем’єра, сьогоднішнє рішення НКРЕКП про скасування абонплати за газ є правильним.

Як повідомляв «Главком», у Національній комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, у вівторок пообіцяли призупинити дію свого рішення про введення абонплати за газ.

Президент Петро Порошенко також заявляв що рішення про введення абонплати за газ має бути призупинено.