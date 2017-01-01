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    Гройсман завтра збирає металургів на нараду

    • Сьогодні, 20:19
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    Глава уряду хоче поспілкуватися з представниками галузі в контексті нинішньої блокади Донбасу

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок проведе нараду з представниками металургійної промисловості.

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    Про це повідомляє Урядовий портал.

    «28 лютого відбудеться нарада з представниками металургійної промисловості під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо питань діяльності підприємств металургійної промисловості та енергетики в умовах блокування вантажних перевезень з тимчасово окупованих територій України», - йдеться у повідомленні.

    Початок проведення заходу 12:00.

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