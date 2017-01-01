Гройсман заявив, коли готовий піти у відставку

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Володимир Гройсман

Гройсман пообіцяв піти у відставку, якщо не проведе пенсійну реформу

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що готовий залишити свій пост, якщо не проведе в країні пенсійну реформу, однак переконаний, що вона відбудеться.

«З 1 жовтня 5 млн 620 тис українських пенсіонерів отримають підвищену пенсію і то достатню істотну. Якщо я це не виконаю, будь ласка, я готовий тоді піти у відставку, але я знаю, що я це зроблю, я знаю, що ми це зробимо спільно з коаліцією і президентом, узгодимо ці рішення, вони будуть підписані президентом і ми їх запровадимо», – сказав Гройсман.

Урядовий проект пенсійної реформи в Україні передбачатиме підвищення мінімального страхового стажу для отримання пенсії до 25 років.

Раніше повідомлялося, що українці, які працюють за кордоном можуть відраховувати внески до Пенсійного фонду онлайн та надалі отримувати українську пенсію.