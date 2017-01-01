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    Гройсман заявив про зменшення дефіциту Пенсійного фонду

    • Сьогодні, 07:32
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    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Прем’єр також анонсує цьогоріч пенсійну реформу

    Підвищення вдвічі мінімальної зарплати з 1 січня дозволило наповнити бюджет Пенсійного фонду більше ніж на 30% з випередженням плану, що забезпечить скорочення його дефіциту.

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    Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє прес-служба Кабміну.

    «У нас є 142 млрд дефіциту Пенсійного фонду. Це кошти, які потрібно виплачувати пенсіонерам, а їх поки що у Пенсійного фонду немає. Ті реформи, які ми прийняли з 1 січня, у тому числі по заробітній платі (збільшення в два рази мінімальної заробітної плати) вже дають наповнення бюджету Пенсійного фонду більше ніж на 30% з випередженням плану. Це означає, що ми почали з вами рух на зменшення дефіциту Пенсійного фонду», - сказав прем'єр-міністр.

    Гройсман також наголосив, що цьогоріч уряд запропонує пенсійну реформу, яка «буде чесною і забезпечить справедливість, а також підвищення пенсій в Україні».

    «Ви побачите, що кожен з вас, хто сьогодні на пенсії, як вона (реформа – ред.) позначиться на вашій пенсії і запевняю – для більшості українських громадян це призведе до підвищення пенсій», - зазначив прем'єр.

    Гройсман вважає, що система, яку пропонує уряд, дасть можливість звести дефіцит Пенсійного фонду до нуля, а все, що буде зароблено додатково буде спрямовано на підтримку українських пенсіонерів.

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман раніше заявляв, що пенсійна реформа України за умови якісного реформування може стати бездефіцитною до 2024 року.

    Також прем'єр не виключає того, що Україна буде купувати вугілля у Сполучених Штатів Америки, Австралії чи Південної Африки.

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