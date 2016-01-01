Гройсман заявив, що сьогодні 70% українців не вірять владі

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Гройсман розповів студентам, як втомився від «політичної пурги»

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів студентам, як втомився від «політичної пурги». Трансляцію зустрічі прем'єра і студентів КПІ вів телеканал «112 Україна».

«Найголовніше, що у нас є, чим би ми не займалися, – це довіра. Насправді, сьогодні 70% українців не вірять владі. Можливо, це нормально, бо всі втомилися від численних обіцянок, якихось розмов. І я сам втомився. Тому що іноді, коли я відчуваю, що я чую політичну... пургу, я розумію, що під словами політиків, які в принципі повинні звертатися відверто до українських громадян, немає хоча б щирості. Вони самі не вірять у те, що кажуть. Вони просто так кажуть, тому що думають, що люди люблять вухами. Це правда. Але люди спочатку сприймають нормальну розмову», – заявив глава уряду.

Як відомо, Гройсман дуже любить говорити про популістів. У багатьох своїх виступах він закликав громадян не вірити популістським заявам і зазначав, що ніхто ніколи не бачив бідного популіста.