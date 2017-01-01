Гройсман заявив, що Україна не допустить будівництва «Північного потоку-2»

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Володимир Гройсман Фото: Главком

«Зараз у Стокгольмі йде судовий процес - і його результати впливатимуть на наші плани щодо управління ГТС»

Україна вживатиме усіх заходів щодо недопущення будівництва будь-яких газотранспортних проектів, які несуть «суто політичний характер» та загрожують національній безпеці.

Про це під час години запитань до уряду заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Хочу підкреслити, що питання газотранспортної системи є одним з наших пріоритетів. Зараз у Стокгольмі йде судовий процес - і його результати впливатимуть на наші плани щодо управління ГТС. Ми будемо боротися за наші національні інтереси, але це стосується також і безпеки постачання газу у Європу, диверсифікації шляхів транзиту», - зазначив Гройсман.

Саме тому, за його словами, Україна вживатиме всіх заходів щодо недопущення будівництва газотранспортних проектів, які несуть «суто політичний характер».

«Такі проекти також несуть загрозу для національної безпеки України та країн Європи», - додав Гройсман.

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