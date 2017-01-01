Гройсман збере сьогодні позачергове засідання уряду

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Початок засідання призначено на 17 годину

Сьогодні під головуванням прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться позачергове засідання уряду.

Початок заходу: 17:00.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 14 лютого на засіданні не розглядав питання про введення надзвичайного стану в електроенергетиці України.

Напередодні на засіданні антикризового енергетичного штабу, заслухавши інформацію щодо реального стану справ від Укренерго, Енергоатому та Міненерговугілля, було доручено Міненерговугілля на чергове засідання уряду винести рішення щодо введення надзвичайного стану в енергетиці. Областям - Харківській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Сумській, Черкаській - провести штаби з надзвичайних і техногенних ситуацій.

Раніше міністр енергетики Ігор Насалик на засіданні Кабміну запропонує уряду ввести надзвичайний стан в електроенергетиці України.

Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. Наразі заблоковано три залізничних перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, що Гройсман похвалився виходом України на економічне зростання, вгамуванням інфляції і сторенням передумов для підвищення мінімальних зарплат.

Крім того, за словами прем'єра, місцеві бюджети за рік зросли на 48 млрд грн.

Також глава уряду виступив проти «роттердамських» цін на вугілля.

Раніше глава уряду розповів, коли Україна зможе жити без вугілля з окупованого Донбасу.

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