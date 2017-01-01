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    Гройсман збирається особисто перевіряти ремонт доріг

    • Сьогодні, 16:49
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    Ремонт дороги
    Ремонт дороги

    За словами Гройсмана, цього року на ремонт доріг передбачено близько 30 млрд грн

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман планує особисто перевірити стан ремонтних робіт в регіонах та ефективність використання коштів. Про це він сказав журналістам у п’ятницю, повідомляє прес-служба Кабміну.

    «Цього року ми більш серйозно підготувалися, розпочали роботу. В цілому закумулювали близько 30 млрд грн. Це кошти державного бюджету, репрофайлінг та перевиконання надходжень по митниці. Для нас важливо відновити дороги. Я збираюсь подивитися особисто, що відбувається, як організовані роботи», - сказав прем’єр.

    Він додав, що процес репрофайлінгу стартував, і до 1 червня мають бути ухвалені всі рішення - і по лінії уряду, і Національного банку.

    «За нашими домовленостями, до 1 червня мають бути ухвалені рішення, аби вже в червні внести зміни до Держбюджету», - сказав Гройсман.

    Нагадаємо, міністр інфраструктури повідомив, що в Україні з цього року запровадили дві системи контролю якості будівництва доріг.

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