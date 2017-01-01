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    Гройсман зібрав у Харкові мерів міст України (відео)

    • Сьогодні, 13:51
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    Глава уряду Володимир Гройсман
    Глава уряду Володимир Гройсман

    Гройсман проводить засідання Асоціації міст в Харкові

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проводить засідання Асоціації міст в Харкові.

    Під час засідання, пряма трансляція якого велася на сторінці Гройсмана в Facebook, прем’єр заявив, що завдяки реформі децентралізації на 30-40% збільшилися місцеві бюджети та розширилися адміністративні повноваження регіонів.

    «Тобто, місцева влада має тепер більше відповідальності, але і більше можливостей, щоб виправдати довіру громадян і втілювати у своїх містах амбітні проекти. Один з прикладів таких проектів – центр надання соціальних послуг «Прозорий офіс», який я мав приємність відвідати сьогодні», - сказав Гройсман.

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