Гройсман зібрав у Харкові мерів міст України (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава уряду Володимир Гройсман

Гройсман проводить засідання Асоціації міст в Харкові

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проводить засідання Асоціації міст в Харкові.

Під час засідання, пряма трансляція якого велася на сторінці Гройсмана в Facebook, прем’єр заявив, що завдяки реформі децентралізації на 30-40% збільшилися місцеві бюджети та розширилися адміністративні повноваження регіонів.

«Тобто, місцева влада має тепер більше відповідальності, але і більше можливостей, щоб виправдати довіру громадян і втілювати у своїх містах амбітні проекти. Один з прикладів таких проектів – центр надання соціальних послуг «Прозорий офіс», який я мав приємність відвідати сьогодні», - сказав Гройсман.