Гройсман зізнався, що не вважає мінімалку у 3200 гривень достатньою

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман Фото: Станіслав Груздєв/Главком

Глава уряду також розповів про майбутні підвищення пенсій

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що збільшення мінімальної заробітної плати до рівня 3 200 грн є не достатнім для нормального життя громадян.

Про це він сказав у вечірньому ефірі «24 каналу».

«Людина, яка працює, має отримувати нормальну заробітну плату. Вибачте, але 3 200 грн – це не ті кошти, які можна вважати достатніми», - сказав Гройсман.

Він вважає нормальною ситуацію, коли б приватні підприємці платили гідні зарплати тим працівникам, які заробляють для них гроші.

Глава уряду також розповів про майбутні підвищення пенсій. «Зараз дефіцит Пенсійного фонду – 140 млрд грн, 85% пенсіонерів знаходяться на межі бідності», - сказав він.

«Ми готові запропонувати модель пенсійної реформи – і ми запропонуємо її. Маємо вийти на спільне рішення з МВФ, яке дозволить з 1 жовтня підняти пенсії», - сказав Гройсман.

Як відомо, з 1 травня в Україні збільшать прожитковий мінімум.