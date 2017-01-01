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    Гройсман зізнався, що не вважає мінімалку у 3200 гривень достатньою

    • Сьогодні, 20:59
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    <p>Прем'єр-міністр Володимир Гройсман</p> <p>Фото: Станіслав Груздєв/Главком</p>

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

    Фото: Станіслав Груздєв/Главком

    Глава уряду також розповів про майбутні підвищення пенсій

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що збільшення мінімальної заробітної плати до рівня 3 200 грн є не достатнім для нормального життя громадян.

    Про це він сказав у вечірньому ефірі «24 каналу».

    «Людина, яка працює, має отримувати нормальну заробітну плату. Вибачте, але 3 200 грн – це не ті кошти, які можна вважати достатніми», - сказав Гройсман.

    Він вважає нормальною ситуацію, коли б приватні підприємці платили гідні зарплати тим працівникам, які заробляють для них гроші.

    Глава уряду також розповів про майбутні підвищення пенсій. «Зараз дефіцит Пенсійного фонду – 140 млрд грн, 85% пенсіонерів знаходяться на межі бідності», - сказав він.

    «Ми готові запропонувати модель пенсійної реформи – і ми запропонуємо її. Маємо вийти на спільне рішення з МВФ, яке дозволить з 1 жовтня підняти пенсії», - сказав Гройсман.

    Як відомо, з 1 травня в Україні збільшать прожитковий мінімум.

     

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