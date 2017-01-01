Гройсман знову наполягає на відставці глави Антикорупційного агентства

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Голова НАЗК Наталія Корчак

Керівник НАЗК професійно не готовий до цієї роботи, заявив Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак не готова до роботи на цій посаді. Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«На превеликий жаль, і я це кажу абсолютно об’єктивно, керівник НАЗК професійно не готовий до цієї роботи. Тому вони цю роботу за рік завалили і не здійснили модернізацію», – заявив Гройсман.

За його словами, уряд виділяв кошти на модернізацію системи електронного декларування, але роботу не зроблено.

Також Гройсман зазначив, що зарплата у керівника НАЗК перевищує 100 тис. грн, до того ж, як виявилося, є ще й премії в розмірі 200 тис. грн.

«За ці гроші треба не просто працювати 24 години на добу, а треба працювати так, щоб система працювала як найкращий годинник», – наголосив прем’єр-міністр.

Гройсман вважає, що має бути ухвалено зміни до законодавства щодо роботи НАЗК.

«Очевидно, що законодавство потребує змін. Я вірю у те, що в рамках українського парламенту і в рамках коаліції буде знайдено рішення, і в наступний пленарний тиждень його буде проголосовано», – сказав Гройсман.

Як відомо, Єдиний державний реєстр електронних декларацій наприкінці березня припинив роботу. Голова НАЗК Наталія Корчак заявляла, що пояснити причини цього може лише адміністратор ДП «Українські спеціальні системи», який забезпечує роботу системи.

Згодом реєстр відновив роботу.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду порадив керівництву НАЗК написати заяви про відставку, а також звинуватив їх у неспроможності організувати функціонування системи електронного декларування. Корчак заявила, що не збирається йти у відставку. Вона закликала Верховну Раду організувати міжнародний аудит діяльності НАЗК.

Джерело: УНН