Група Burisma Злочевського спростовує заяви Онищенка

Рада директорів та менеджмент Burisma Group офіційно спростовують будь-які переговори з українськими політиками

Міжнародна енергетична група Burisma Group спростовує заяви народного депутата Олександра Онищенка, які він озвучив в інтерв'ю виданню KyivPost про діяльність компанії.

28 грудня 2016 року видання KyivPost опублікувало матеріал «Onyshchenko accuses Poroshenko of pressuring Burisma, energy firm linked to Biden, Kwasniewski», що містить наступну інформацію про власника Burisma Group Миколу Злочевського: «Onyshchenko claimed that Poroshenko had tried to extort $ 200 million from Naftogazvydobuvannya, and they settled at $ 180 million. He also claimed that Poroshenko had wanted a $ 100 million payment from Zlochevsky, while Zlochevsky offered $ 50 million. Eventually they settled at about $ 80 million, he added. Previously Burisma had also been supplying natural gas to a glass factory linked to Kononenko and Poroshenko free of charge, Onyshchenko said. Ukrainska Pravda reported on Dec. 27, citing a market source, that Esko Pivnich, a Burisma subsidiary, was currently selling natural gas at a dumping price of Hr 7,400 to Hr 7,500 per 1,000 cubic meters. Onyshchenko claimed that, by selling gas at a below-market price, Zlochevsky was effectively paying a bribe to Poroshenko's inner circle».

«Burisma Group - міжнародна енергетична група з активами в різних країнах, до Ради директорів якої входять авторитетні іноземні експерти. Тому подібні заяви з боку третіх осіб носять провокаційний характер з метою втягнути Групу в політичний процес в Україні. Рада директорів та менеджмент Burisma Group офіційно спростовують будь-які переговори з українськими політиками, акцентуючи увагу громадськості на виключно економічній діяльності в Україні з видобутку природного газу», - зазначив Алан Аптер, глава Ради директорів Burisma Group.

«Як приватна компанія Burisma Group працює з контрагентами виключно на ринкових умовах, дотримуючись принципів економічної доцільності. Серед клієнтів Burisma Group сотні промислових, державних і соціальних підприємств України», - наголошується на сайті компанії.

На сьогоднішній день, згідно з даними компанії, операційними підприємствами Burisma Group забезпечується 30% усього приватного видобутку природного газу в Україні. Тільки за останні 2 роки компанії Burisma Group перерахували до бюджетів усіх рівнів понад 5 млрд грн і залишаються в числі найбільших промислових платників податків країни.

У компанії звертають увагу журналістів, що поширення недостовірної інформації завдає шкоди діловій репутації. «Згідно зі статтею 201 Цивільного кодексу України ділова репутація є немайновим благом, яке охороняється цивільним законодавством. Стаття 277 Цивільного кодексу України передбачає право особи, яка постраждала вимагати спростування недостовірної інформації, а стаття 200 ЦКУ передбачає право суб'єкта відносин у сфері інформації вимагати усунення порушення його права та відшкодування майнової та моральної шкоди, заподіяної таким порушенням», - йдеться на сайті компанії.