Трибуну Ради розблоковано. Податкову міліцію не повернули (оновлено)

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Група депутатів заблокувала трибуну та кричить «Ганьба!» голові Верховної Ради Андрію Парубію

Група депутатів заблокувала трибуну та кричить «Ганьба!» голові Верховної Ради Андрію Парубію. Вони виступають проти розгляду закону про внесення змін до Податкового кодексу про оподаткування спадщини.

«Трибуна заблокована у зв’язку з тим, що при розгляді закону про спадщину вноситься поправка про податкову міліцію. Це той силовий орган, який здійснює рейдерство і тиск на бізнес… Цей законопроект подала Южаніна, наближена до президента Порошенка... Вони бояться робити це напряму і роблять це, підсовуючи поправку до закону про спадщину», – пояснив нардеп від БПП Сергій Лещенко.

Поправку щодо повернення податкової міліції не було прийнято. «Податкову міліцію залишили в минулому. Цього разу #перемога detected. Спасибі всім, хто почув, підтримав і наполіг», – прокоментував у себе на сторінці у Facebook нардеп від БПП Мустафа Найєм.

Як повідомлялось, у ці хвилини під стінами Верховної Ради проводиться пікет проти законопроекту №0940, який може повернути податкову міліцію. «Коаліція обіцяла бізнесу запровадження нового європейського інституту – фінансової поліції, але на порядок денний виносять реінкарнацію податкового рекету», – прокоментувала нардеп від БПП Світлана Заліщук.