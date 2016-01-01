Група хакерів на чолі з українцем викрала 5 млн євро

Як повідомляється у судових документах, до Національної поліції надійшов відповідний запит компетентних органів Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом комп'ютерного обману, відмиванням грошей та приховуванням майна здобутого злочинним шляхом.

Упродовж 2013-2015 рр. учасники міжнародної злочинної організації, до якої входив українець, заволоділи коштами 857 осіб на суму більше 5 млн євро.

Уточнюється, що прокуратурою міста Фердена (Аллер) ведеться слідство проти громадянина України, який разом з іншими учасниками злочинної групи розповсюджували програму «URLzone» (банківський троян). Після інфікування комп'ютера вони отримували банківські дані осіб, які в подальшому одержували повідомлення про помилкове зарахування грошових коштів на їх банківські рахунки та необхідність їх повернення. Для створення у потерпілого впевненості про справжність операції щодо перерахування грошових коштів, які йому не належать, через екран з його банківськими операціями висвічувалось помилкове отримання коштів.

Переконавшись у «правомірності» передачі грошей, потерпілий через банківський переказ перераховував кошти. Але на формулярі для банківського переказу та на виписці банківських операцій в якості отримувача зазначалось ім`я третьої особи.

Учасники зазначеної організації користувалися мережею із серверами «проксі», які спрямовували повідомлення троянської програми до центрального сервера. Цю мережу називають «Avalanche», яка є глобальною мережею серверів з центральним управлінням.

За адміністрування мережі «Avalanche» якраз і відповідав українець, який є «головним злочинцем».

У Німеччині, за ці злочини передбачене покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

До Генпрокуратури від компетентних органів Німеччина надійшов запит про арешт рухомого та нерухомого майна обвинуваченого. Суд погодився заблокувати квартиру, житловий будинок та нежитлові приміщення хакера.

Як раніше повідомлялося, Поліція Полтави оголосила у розшук підозрюваного у кіберзлочинах 33-річного Геннадія Капканова, якого напередодні відпустив з-під варти суддя районного суду міста. Як уточнили в Головному управлінні Національної поліції Полтавської області, злочинець розшукується за вчинення замаху на вбивство працівника поліції, однак деталі злочину не повідомляються.

«За скоєння особливо тяжкого злочину Полтавським відділом поліції розшукується Капканов Геннадій Геннадійович, 30.01.1983 року народження, мешканець міста Полтави», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 листопада українські правохоронці допомогли поліції 30 країн знешкодити мережу хакерів-вимагачів Avalanche. Геннадія Капканова затримали бійці спецпідрозділу «КОРД» – він спробував втекти, застосувавши автомат Калашникова. Однак слідча суддя Лариса Кулешова районного суду Полтави відмовилася заарештовувати злочинця та своїм рішенням відпустила підозрюваного на волю.