Група осіб передала в СБУ матеріали проти народного депутата з фракції Ляшка

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Нардеп Сергій Рибалко

За словами Станчевського, помічники Сергія Рибалка займалися підривом ділової репутації однієї з трогоельних мереж України

В СБУ передані матеріали, які доводять причетність члена фракції Радикальної партії Сергія Рибалка до організації і фінансування операції, спрямованої на підрив економічної безпеки України.

Про це в ефірі «24 каналу» повідомив політолог Олексій Станчевський, який разом зі своїми колегами Костянтином Диканем і Дмитром Воронковим, стверджують, що нібито викрили організовану Сергієм Рибалком інформаційну кампанію з очорнення ділової репутації одного з найбільших платників податків України корпорації «АТБ».

За словами Станчевського, помічники Сергія Рибалка нібито запропонували громадським активістам взяти участь в піар-кампанії, яка спрямована на підрив ділової репутації найбільшої торговельної мережі України «АТБ». За велику фінансову винагороду вони повинні були озвучувати підготовлені «темники», поширюючи в інформаційному просторі завідомо неправдиву інформацію проти корпорації.

«Усвідомивши масштаби провокацію і ймовірні наслідки для економіки держави, ми вирішили прийняти пропозицію і викрити протизаконну діяльність народного депутата Рибалка», - сказав активіст.

Політолог наголосив на тому, що до складу групи, яку організував Рибалко для підриву стабільної роботи торгової мережі «АТБ», входило безліч відомих експертів, політологів, журналістів і народних депутатів. Всім їм роздали «темники», в яких вказувалася брехлива інформація про «АТБ». Її було необхідно поширювати в соціальних мережах, інтернет-просторі, телевізійних і радіоефірах.

«Нами фіксувалися всі переговори, листування, телефонні дзвінки, передача «темників», оплата готівкою виконаних замовлень Рибалком. Всі ці докази ми передали в Генпрокуратуру і Службу безпеки», - поінформував Станчевський.

На думку Станчевського, дії народного депутата носять ознаки цілеспрямованого підриву економіки України, лежать в одній площині з диверсійною діяльністю «п'ятої колони» Росії на території нашої країни.

«На наш погляд, підслідність даної справи повинна належати СБУ, так як протиправні дії, спрямовані на підрив економічної незалежності України, здійснював народний депутат», - сказав Станчевський.

Активіст передбачає, що слідство може зіткнутися з протидією фракції Радикальної партії і її лідера Олега Ляшка, так як Рибалко є основним спонсором партії, фінансуючи її діяльність за рахунок сімейного бізнесу. Ставши народним депутатом, Рибалко переписав українські активи корпорації S.Group, що спеціалізується на випуску снекової продукції, на свого рідного брата Дмитра. У зв'язку з цим, вважає Станчевський, публічну оцінку антиукраїнській діяльності свого депутата повинен дати і Олег Ляшко. А сам Рибалко, наслідуючи досвід певних депутатів, повинен добровільно відмовитися від депутатської недоторканності на час проведення слідчих заходів.

«Ми вважаємо, що в першу чергу, Сергій Рибалко повинен добровільно, як колись зробив Микола Мартиненко, зняти з себе депутатську недоторканність, скласти мандат і піти на слідство. Ми вважаємо, що керівництво Радикальної партії зобов'язане дати цьому депутату оцінку і також допомагати слідству, демонструючи своїм виборцям, національно-патріотичним силам, які за них голосували, що вони не допустять присутності такої людини в своїх рядах», - заявив Станчевський.

Джерело: Апостроф