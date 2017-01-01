«Група реформаторів» Бальцеровича–Міклоша схожа на ліквідаційну комісію – політолог

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Лєшек Бальцерович, колишній міністр фінансів та керівник Нацбанку Польщі

Золотарьов нагадав, що для України головний реформатор - МВФ

Політолог Андрій Золотарьов вважає роботу Стратегічну групу радників з підтримки реформ на чолі з колишнім міністром фінансів та керівником Нацбанку Польщі Лєшеком Бальцеровичем та колишнім віце-прем’єром та екс-міністром фінансів Словаччини Іваном Міклошем лише красивою ширмою. Про це він сказав в коментарі «Главкому».

«У нас головний реформатор – це МВФ і наші зовнішні партнери, тому казати про серйозну роль реформаторської групи не доводиться. Музику замовляють дещо інші структури, а таким реформаторам, як Бальцерович, відводиться роль декорацій, фону реформ», - сказав політолог.

«Хоча в мене язик не повернеться назвати реформами те, що зроблено в тому ж енергетичному секторі. Це схоже чи то на ліквідаційну комісію держави, чи то на комісію з підготовки до перепродажу», - зазначив Золотарьов.

Нагадаємо, рік тому 18 квітня в Україні було створено Стратегічну групу радників з підтримки реформ на чолі з Бальцеровичем і Міклошем. Ці відомі поважні економісти мали стати своєрідною підпоркою для Кабміну нового прем’єра Володимира Гройсмана.

Від Гройсмана очікували радикальних реформ в усіх галузях, тож такі важковаговики-консультанти мали стати прем’єру у нагоді. Але деякі члени уряду відверто зізнаються, що жодних слідів діяльності Стратегічної групи за рік так і не помітили.

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