Група сталкерів збиралася відсвяткувати Новий рік в зоні відчуження ЧАЕС

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Шукачів пригод затримала поліція

Поліція затримала групу сталкерів, які хотіли відсвяткувати Новий рік в зоні відчуження ЧАЕС, повідомляє прес-служба Національної поліціїПравоохоронці затримали сталкерів під час патрулювання зони відчуження. Вони були виявлені в нежилому будинку в районі відселеного села Іловниця Іванківського району.Уточнюється, що сталкерами були 25-річна жителька міста Луцьк,, 23-річний житель Харківської області та двоє жителів Київської області 28 та 30 років. Вони проникли в зону відчуження поза встановленими КПП і планували зустріти Новий рік в місті Прип'ять.Стосовно затриманих складено адміністративні протоколи ст. 46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення). Їм загрожує штраф у розмірі від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.