Група «Удару» підігравала «Інтеру» і намагалась перешкодити прийняттю закону про мовні квоти?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вікторія Сюмар

Група «Удар» в першому читанні не голосувала за закон про мовні квоти

Голова парламентського Комітету зі свободи слова, один із авторів та головний ідеолог законопроекту про мовні квоти на телебаченні Вікторія Сюмар в інтерв'ю «Главкому» розповіла, які політичні групи лобіювали інтереси українських каналів з переважно російськомовним контентом.

«Не секрет, що певні політичні сили мають підтримку певних телеканалів і їхніх власників. Тому самі можете простежити, хто які поправки подавав. Я не хочу далі називати якісь прізвища, тому що моє завдання – проводити закони в залі», - заявила Сюмар.

Вона зазначила, що група «Удар» в першому читанні не голосувала за проект.

«Вони виставили свої умови, а зараз з них не проголосувало лише декілька людей – зокрема, Агафонова, Каплін, Побер, Велікін… Мені неприємно, що Сергій Березенко не прийшов, Таня Ричкова не голосувала, хоча була в залі – напевно, це якось з її Дніпром пов’язано. Але в більшості своїй група «Удар» проголосувала», - пояснила нардеп.

Сюмар розповіла, що правки у законопроекті зіграли важливу роль під час голосування.

«І правки зіграли роль, і загальна атмосфера підтримки, в якій закон ухвалювався. Мене дуже здивувало, що вчора на фракції БПП Олег Недава з Донбасу, як казали, агітував за цей закон і сьогодні він за нього проголосував. Тобто щось змінюється і в свідомості депутатів, і в цій залі», - заявила один із авторів та головний ідеолог законопроекту про мовні квоти на телебаченні.

Сюмар пояснила, чому Олексій Гончаренко з Одеси не голосував за законопроект.

«І він не голосував. Норма про 60% української мови для регіональних каналів означає, що одеські канали, які зараз на 100% російськомовні, будуть вимушені прилаштовуватись», - заявила нардеп.

Нагадаємо, у вівторок, 23 травня, народні депутати прийняли в другому читанні та в цілому законопроект стосовно встановлення 75% квоти україномовного контенту на телебаченні. За відповідний законопроект проголосувало 269 парламентарів, проти – 15.

Президент Петро Порошенко заявив, що підпише цей закон.

Раніше, 9 березня, Порошенко запропонував увести квоти на українську мову в ефірі телеканалів. Він зазначив, що наявність державної мови на телебаченні неприпустимо низька.

16 березня Верховна Рада взяла за основу відповідний законопроект №5313. Він передбачає, що для телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення частка передач і фільмів українською мовою має становити не менше ніж 75% на добу в кожному із проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00, а для телеорганізацій регіональної та місцевої категорій – 50%.

У листопаді минулого року набув чинності закон, що стосується радіо. Він зобов'язує радіостанції виділяти частину ефірного часу для пісень українською мовою. Протягом першого року з моменту набуття чинності документа квота на україномовну музику становитиме 25%, протягом другого – 30%, із третього – 35%.





