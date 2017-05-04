«Групи смерті» у Росії: за рік 720 дітей покінчили життя самогубством

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За кількістю дитячих самогубств Росія поступається тільки Казахстану і Суринаму

Слідчий комітет РФ оголосив про різке зростання кількості підліткових самогубств за останні два роки, пов'язавши його з діяльністю «груп смерті» в інтернеті.

Про це йдеться у доповіді, підготовленій Слідкомом за запитом науково-консультативної ради при комітеті, передає РБК.

У 2016 році, стверджують автори доповіді, в Росії з собою покінчили 720 дітей; у 2015 році — 504 дитини; у 2014 році — «трохи більше чотирьохсот».

За кількістю дитячих самогубств Росія поступається тільки Казахстану і Суринаму, а в Європі та США їх втричі менше, вважають у СК. Незавершені спроби самогубства, уточнюється в документі, перебувають «за межами статистики».

Зростання кількості суїцидів серед підлітків у відомстві пов'язують з так званими групами смерті, що діють в інтернеті.

Щодо підлітків, йдеться у доповіді, застосовуються психологічні методики, спрямовані на «перекодування свідомості <...> у бік суїцидальної світогляду і поведінки», яка відбувається при залученні емоційно нестійких неповнолітніх в закриті мережеві спільноти». Деякі з таких груп, повідомляють автори документа, створені громадянами інших держав.

РБК направило в СК РФ запит з проханням надати більш докладні дані про зв'язок суїцидів і «груп смерті», відповідь на який поки що не отримано.