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    Групу опозиціонерів і активістів в Азербайджані засудили до позбавлення волі

    • Сьогодні, 22:36
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    За даними правозахисників, загалом у цій так званій «нардаранській справі» були затримані 87 людей

    Суд у столиці Азербайджану Баку засудив групу опозиціонерів і активістів до тривалих термінів позбавлення волі, назвавши їх винними в публічних закликах до скинення уряду й до розпалювання національної, релігійної і соціальної ворожнечі.

    Бакинський суд у справах тяжких злочинів засудив теолога Талега Багірова, лідера групи «Рух за мусульманську єдність», і його заступника Аббаса Гюсейнова до 20 років позбавлення волі. Іще 16 людей були засуджені до позбавлення волі на терміни від 14 з половиною до 19 років. А Фуад Ґаграманли, заступник голови Партії «Народний фронт Азербайджану», отримав 10 років позбавлення волі.

    За винятком Ґаграманли, інших підсудних арештували в листопаді й грудні 2015 року в перебігу низки операцій силовиків проти так званих «релігійних екстремістів» у селищі Нардаран на околиці Баку. В перебігу тих операцій загинули сім людей, серед них двоє працівників поліції.

    Ґаграманли затримали через кілька днів по тому за його дописи у фейсбуці про ті операції.

    Адвокати затриманих заявляли, що справа проти них сфабрикована, самі підсудні не визнали своєї вини. Дехто з них заявив, що під час слідства обмовив себе, не витримавши тортур.

    За даними правозахисників, загалом у цій так званій «нардаранській справі» були затримані 87 людей. Кількох уже засудили до позбавлення волі 2016 року, ще дві групи з них нині судять окремо.

    Критики заявляють, що влада авторитарного президента Азербайджану Ільгама Алієва використовує такі сфабриковані звинувачення проти його супротивників як елемент невпинної кампанії проти інакодумства в цій країні.

    Джерело: Радіо Свобода

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