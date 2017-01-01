Грузинська телекомпанія «Руставі 2» переходить в режим протестного мовлення

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Телекомпанія як протест вибирає мовчання і припиняє мовлення на два дні, до неділі, коли буде проведена масштабна акція на підтримку «Руставі 2»

Телекомпанія «Руставі 2» оголосила про перехід на протестне мовлення. Про це було заявлено кілька хвилин тому заступником генерального директора телекомпанії Заалом Удумашвілі.

Згідно з повідомленням, телекомпанія як протест вибирає мовчання і припиняє мовлення на два дні, до неділі, коли буде проведена масштабна акція на підтримку «Руставі 2» і на захист свободи слова.

«Повірте, прийняти це рішення далося нам нелегко. Це крайній захід протесту, до якого може звернутися телебачення, однак сьогодні нам не залишили іншого виходу. Нашим мовчанням ми спробуємо довести свій голос до всіх. З сьогоднішнього дня, а точніше з цієї хвилини, «Руставі 2» переходить на протестне мовлення. Всіх чекаємо о пів на третю в неділю, на Руставелі, перед будівлею парламенту. Разом захистимо «Руставі 2» і свободу слова», - заявив Заалом Удумашвілі.

Судовий розгляд навколо телеканалу «Руставі 2» почався в серпні 2015 року, коли його колишній власник - бізнесмен Кібар Халваші подав позов до Тбіліського міського суду і зажадав повернути йому телекомпанію. Власники телеканалу оскаржили рішення в апеляційному суді, який в червні 2016 року залишив рішення в силі.

Тоді юристи «Руставі 2» подали скаргу до Верховного суду. На даний момент справу передано Великій палаті Верховного суду, який ще не виніс рішення у справі телекомпанії. Раніше у вівторок гендиректор телекомпанії «Руставі 2» Ніка Гварамія був викликаний на допит в кримінальну поліцію в якості свідка у справі, пов'язаній з аудіозаписом про передачу хабара представнику суду. Гварамія не з'явився на допит і зажадав поставити йому питання в суді.

Телекомпанія обіцяє провести в неділю в центрі Тбілісі масштабну акцію протесту. На телеканалі стверджують, що влада Грузії здійснюють на суддів «безпрецедентний тиск для отримання бажаного рішення».