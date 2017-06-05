Грузинський політик назвав найбільшу помилку іноземного «десанту» в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Георгій Вашадзе

Грузинські реформи застарілі, зазначив Вашадзе

Найбільшою помилкою іноземного «десанту», а зокрема і грузинського, в Україні стало те, що не можна було копіювати грузинські реформи, бо вони застаріли.

Про це на телеканалі ZIK заявив Георгій Вашадзе, грузинський політик.

«Углава Гізо в НАБУ показав себе, адже є конкретні результати. Я думаю, що у Давида Сакварелідзе був момент, коли він почав показувати хороші результати, реформи, але це він не зміг довести до завершення… У Давида була проблема – він не міг посадити. Він був прокурором і єдине – зміг під себе створити генеральну інспекцію, яка посадила «діамантових прокурорів». До кінця цю справу не довели, бо там багато іншого», – зазначив Вашадзе

Він пояснив, що вважає найбільшою помилкою іноземного «десанту», а зокрема і грузинського, в Україні.

«Не можна було копіювати грузинські реформи. Грузинські реформи уже застаріли. Треба нові реформи робити», – заявив політик.

Що ж до реформ у Грузії і помилок, які були допущені грузинськими політиками, то Георгій Вашадзе нагадав, що у США діє організація DARPA (Агентство передових оборонних дослідницьких проектів), яка має один цікавий принцип стосовно топ-менеджменту.

«У них в менеджменті є найголовніший принцип: більше трьох років керівні менеджери не перебувають на своїх постах. Я думаю, що помилка номер один у Грузії полягала у тому, що одні й ті самі люди, у тому числі й у правоохоронних органах, сиділи надто довго. Вони залишились там із тими завданнями, які були спочатку – у 2003-2004 роках. У Грузії всі реформи оцінюють так: до 2007-2008 року все було прекрасно, це було потрібно, а потім уже загралися. Друге покоління, наступне покоління реформ не розпочалося. Це дуже хороший приклад для України. Наразі Україні потрібна перша частина реформ, коли будуть садити і через корупцію хтось сидітиме за гратами, коли корупційні схеми будуть виявлятися, коли буде нульова толерантність… Але не потрібно з цим заграватися, бо народ росте разом з цим. У Грузії часто говорили, що Національний рух чи уряд набагато далі вперед пішов, аніж народ, та раптом виявилося – навпаки. І всі ті демократичні інституції, які створювалися, показали, що народ дуже добре розумів, де проблема», – грузинський політик.