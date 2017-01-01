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    Грузія не закуповуватиме газ у Росії - Каладзе

    • Сьогодні, 14:14
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    Міністр енергетики Грузії Каха Каладзе.
    Sova News
    Міністр енергетики Грузії Каха Каладзе.

    Грузія не закуповуватиме газ у Росії - Каладзе Блакитне паливо закуповуватимуть в Азербайджані

    Міністр енергетики Грузії Каха Каладзе заявив, що країна має намір до кінця року не укладати  угоди з придбання газу у російського концерну «Газпром». Про повідомила  «Business-Грузія».

    У грузинському відомстві зазначили, що в січні-березні 2017 року обсяг закупівель природного газу з Росії склав 100 мільйонів кубічних метрів. У лютому - 70 мільйонів кубометрів.

    З квітня Грузія повністю перейде на постачання населення та підприємств газом з Азербайджану. Основним постачальником блакитного палива в Грузії є Державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки (SOCAR).

    Як повідомляв «Главком», Україна не імпортує природний газ із Росії протягом 500 днів.

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    Росія газ тарифи Грузія
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