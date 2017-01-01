Грузія не закуповуватиме газ у Росії - Каладзе
- Сьогодні, 14:14
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Грузія не закуповуватиме газ у Росії - Каладзе Блакитне паливо закуповуватимуть в Азербайджані
Міністр енергетики Грузії Каха Каладзе заявив, що країна має намір до кінця року не укладати угоди з придбання газу у російського концерну «Газпром». Про повідомила «Business-Грузія».
У грузинському відомстві зазначили, що в січні-березні 2017 року обсяг закупівель природного газу з Росії склав 100 мільйонів кубічних метрів. У лютому - 70 мільйонів кубометрів.
З квітня Грузія повністю перейде на постачання населення та підприємств газом з Азербайджану. Основним постачальником блакитного палива в Грузії є Державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки (SOCAR).
Як повідомляв «Главком», Україна не імпортує природний газ із Росії протягом 500 днів.
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