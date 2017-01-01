Грузія просить НАТО допомогти поліпшити систему національної безпеки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прапори Грузії і НАТО

Відповідне прохання в ході весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО у Грузії висловив глава держави Георгій Маргвелашвілі

Президент Грузії на зустрічі з президентом Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі подякував йому за підтримку євроатлантичного курсу Грузії і територіальної цілісності країни, а також проведення в Тбілісі весняної сесії ПА НАТО. Про це повідомляє прес-служба глави держави Георгія Маргвелашвілі.

За даними прес-служби, у ході зустрічі йшлося як про парламентську сесію альянсу, так і про співпрацю НАТО і Грузії, а також про ситуацію в країні та шляхи поліпшення системи її національної безпеки.

«Президент звернувся з проханням підключити експертів НАТО, щоб спільно розробити рекомендації для здійснення конституційних змін щодо поліпшення архітектури національної безпеки країни», - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку, голова парламентської асамблеї альянсу заявив, що НАТО «сильно підтримує прагнення Грузії інтегруватися в євроатлантичні структури, підтвердженням чого є проведення в Тбілісі парламентської сесії, і говорив про ті кроки, які можна зробити в напрямку членства Грузії в НАТО».

При цьому він висловив тверду підтримку Грузії і зазначив, що рідко, коли зустріч парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу проводиться в країні, яка не є членом НАТО. «Грузія серед рідкісних винятків, і це не тільки жест, а значний політичний крок з боку НАТО», - заявив Аллі.

За його словами, стабільність в Грузії має суттєве значення для стабільності всього регіону. «Це важливо не тільки для Грузії і Європи, а й для всього світу, оскільки ми повинні забезпечувати територіальну цілісність, повагу міжнародного права, і те, що тут відбувається, дуже важливо для НАТО, Європи і, думаю, для багатьох інших країн», - сказав голова ПА НАТО.

Нагадаємо, 27 травня у Грузії розпочалося засідання Парламентської асамблеї НАТО.

Джерело: Укрінформ