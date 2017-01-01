Грузія замінить кулемети Калашникова на американський аналог

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Американський кулемет М-240

Кулемет американського виробництва М-240 у вівторок випробують на стрільбищі в Грузії

Грузія замінить кулемети Калашникова, які знаходяться на озброєнні армії, на американський аналог.

Про це заявили у Міністерстві оборони країни, повідомляє «Грузія-online».

«У вівторок на стрільбищі на території розташованого в Крцанісі спільного з НАТО тренувального та оціночного центру (JTEC) відбудеться демонстрація можливостей кулемета американського виробництва М-240, на якій будуть присутні міністр оборони Грузії Леван Ізорія і посол США в Грузії Ян Келлі», - йдеться в повідомленні.

У понеділок центр відвідала заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Вона перебувала в Грузії з візитом у рамках минулої в Тбілісі весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО.

Нагадаємо, 27 травня у Грузії розпочалося засідання Парламентської асамблеї НАТО. Грузія попросила Альянс допомогти поліпшити систему національної безпеки.