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    Грузія замінить кулемети Калашникова на американський аналог

    • Сьогодні, 03:15
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    Американський кулемет М-240
    Американський кулемет М-240

    Кулемет американського виробництва М-240 у вівторок випробують на стрільбищі в Грузії

    Грузія замінить кулемети Калашникова, які знаходяться на озброєнні армії, на американський аналог.

    Про це заявили у Міністерстві оборони країни, повідомляє «Грузія-online».

    «У вівторок на стрільбищі на території розташованого в Крцанісі спільного з НАТО тренувального та оціночного центру (JTEC) відбудеться демонстрація можливостей кулемета американського виробництва М-240, на якій будуть присутні міністр оборони Грузії Леван Ізорія і посол США в Грузії Ян Келлі», - йдеться в повідомленні.

    У понеділок центр відвідала заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Вона перебувала в Грузії з візитом у рамках минулої в Тбілісі весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО.

    Нагадаємо, 27 травня у Грузії розпочалося засідання Парламентської асамблеї НАТО. Грузія попросила Альянс допомогти поліпшити систему національної безпеки.

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