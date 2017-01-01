Губернатор Одещини презентував онлайн-проект підготовки випускників до ЗНО

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Голова Одеської ОДА Максим Степанов

Ініціатива «Будь розумним/Be smart» – це безкоштовна цілодобова онлайн-платформа для кожного бажаючого позбутись прогалин у навчанні

5 квітня в Одесі голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов презентував проект «Будь розумним/Be smart», мета якого – допомогти випускникам Одеської області якісно підготуватися до ЗНО в онлайн-режимі. Про це повідомляє прес-служба Одеської ОДА.

Проект розпочато в рамках реалізації Стратегічного плану дій губернатора Одещини на 2017–2019 рр., який отримав назву «Розумний регіон».

«Такий проект – унікальний для України, у нього немає аналогів в інших регіонах. Це перший випадок, коли підготовка до ЗНО в режимі онлайн стає доступною та безкоштовною. І мені дуже приємно, що цей проект стартував саме на Одещині», – зауважив Степанов.

Ініціатива «Будь розумним/Be smart» – це безкоштовна цілодобова онлайн-платформа для кожного бажаючого ліквідувати прогалини у навчанні, систематизувати знання та належним чином підготуватися до тестів ЗНО. В рамках її реалізації було створено дві платформи EDUGET та Osvita-Online. Це стало можливим завдяки залученню до проекту приватних інвестицій особисто Степанова та групи педагогів Одеської області. Доступ до платформи випускники шкіл Одеської області зможуть отримати за посиланням Odessa.prozno.com.

Онлайн-курс охоплює і систематизує всю шкільну програму, відеолекції з різних предметів проілюстровані схемами, картами, зображеннями. В рамках ініціативи передбачене щоденне навчання за індивідуальним графіком, а також тренування на всіх типах тестів, які зустрічаються на ЗНО.

В Одеській області працює понад 800 шкіл. Передбачається, що у 2017 році ЗНО в Одеській області складатиме близько 12 тис. людей. Понад 90% з них – цьогорічні випускники.

Проект «Будь розумним/Be smart» реалізується у рамках стратегічного плану дій голови ООДА «Розумний регіон». Зокрема, у планах Максима Степанова на 2017 рік – будівництво стратегічно важливих доріг, у т.ч. трас Одеса – Рені, Кодима – Балта, Спаське – Вилкове, початок реконструкції злітної смуги Одеського аеропорту (завершення до кінця 2018 року), модернізація інформаційного порталу Одеської області, створення бренду Одеської області, поліпшення інвестиційного клімату та збільшення обсягів залучення інвестицій, запуск медичної реформи – створення до 10 госпітальних округів в Одеській області, створення 77 груп швидкого реагування поліції, впровадження в області єдиної системи відеоспостереження.