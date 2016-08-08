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    Губернатор Одещини посперечався на ящик вина, що траса Одеса-Рені буде закінчена в цьому році

    • Сьогодні, 14:25
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    Максим Степанов
    Максим Степанов

    Степанов також пообіцяв, що будівництво злітно-посадкової смуги Одеського аеропорту розпочнеться найближчим часом

    Під час спілкування на каналі «ДумскойТВ» губернатор Одеської області Максим Степанов посперечався з журналістами про те, що в цьому році ремонт траси Одеса-Рені буде закінчений.

    За словами Степанова, 90% доріг в Одеській області потребують капітального ремонту. Такого ресурсу, щоб відремонтувати всі без винятку дороги, не існує. Тому потрібно розставити пріоритети.

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    «Я вважаю, що в цьому році ми повинні закінчити дорогу Одеса-Рені. У минулому році зробили 56 кілометрів. Те, що вимагає негайного капітального ремонту - це 138 кілометрів. Там було неможливо їхати. Зробивши ці 138 кілометрів, ми можемо говорити, що ми зробили трасу для нормальної життєдіяльності регіону. Я впевнений і я пообіцяв, що цю дорогу ми зробимо. Ми з Аллочкою навіть посперечалися», - зазначив Степанов, звертаючись до ведучої Алли Єсіної.

    Сперечалися з губернатором на ящик домашнього вина, яким журналісти обіцяють пригостити чиновників у разі закінчення ремонту траси.

    Губернатор також пообіцяв, що будівництво злітно-посадкової смуги Одеського аеропорту розпочнеться найближчим часом.

    «Я впевнений, що смугу ми почнемо будувати вже цього року. Я це питання обговорював з міністерством фінансів, і з прем'єр-міністром, і є чітка позиція президента країни, що потрібно найближчим часом її почати будувати », - зазначив Максим Степанов.

    Нагадаємо, рух транспорту на трасі Одеса – Рені перекриють до 1 червня 2017 року.

    Джерело: Думская
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