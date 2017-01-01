Губернатор Резніченко: На Дніпропетровщині за рік побудували з «нуля» вже другий дитсадок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Дніпрі відкрили новий дитсадок

На будівництво нових дитсадків у Дніпрі з державного бюджету не витрачено жодної копійки

У Дніпрі відкрився новий сучасний дитсадок на 200 місць. За словами голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, це вже другий в області дошкільний заклад, який звели «з нуля» протягом року без використання державних коштів. Про це повідомляє офіційний сайт обласної держадміністрації.

«Уперше за історію незалежної України будуємо в області нові лікарні, будинки, дитсадки. За останній рік відкриваємо вже другий дошкільний заклад, на який не пішло жодної копійки державних коштів. Це реальний приклад децентралізації у дії. Таким чином ми реалізуємо ініціативи Президента Петра Порошенка щодо процесу децентралізації в державі, демонструючи на конкретних справах наскільки розширилися можливості для розвитку місцевих громад», – наголосив Валентин Резніченко.

Двоповерховий дитячий садок площею близько 3 тис квадратних метрів звели в районі Лівобережний-3. Заклад облаштований затишними спальними та ігровими кімнатами, музичним і спортивним залами, кабінетами психолога, логопеда, дефектолога. Поряд з дитсадком також збудовано модульну котельню, що працює на пелетах.

Садок розрахований на чотири ясельні та вісім дошкільних груп – у кожної є власний майданчик з тіньовими навісами, місця для занять фізкультурою. Є також зона юних натуралістів.

«Наш садочок має оздоровче спрямування. На території – хвойні дерева, газон, тож влітку діти зможуть ходити босоніж. Також готуємо для вихованців заняття з пілатесу на свіжому повітрі, розваги у надувних басейнах, соляну та фітотерапію», – розповіла завідуюча садка Аліна Завгородня.

З дітьми працюватимуть як молоді вихователі з вищою освітою, так і педагоги з досвідом. У садку створені дві окремі групи для дітей з вадами мовлення – з ними додатково займатимуться логопеди та дефектологи.

За останні два роки в області створено близько 3,5 тисячі нових місць у дитсадках.