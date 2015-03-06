Губернатор Степанов закупить 77 автомобілів для поліцейських Одещини

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Максим Степанов

Завдяки програмі легалізації зарплат Одещина має у своєму розпорядженні додаткові 27 мільйонів гривень

Глава Одеської облдержадміністрації Максим Степанов має намір найближчим часом закупити 77 автомобілів для груп швидкого реагування Нацполіціі Одещини. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«У селах Одеської області такий розгул злочинності, що люди ввечері бояться вийти з дому. Повна безкарність. Люди залякані. Про який туризм ми говоримо, якщо навіть місцеві живуть в страху. На найближчій сесії обласної ради, 17 березня, я вношу пропозицію про закупівлю 77 автомобілів для груп швидкого реагування. Виходить по 3 на кожен район. Це дозволить нашій поліції дійсно швидко реагувати на злочини, а людям перестати, нарешті, боятися. Це продовження нашої спільної роботи з Нацполіцією в сфері безпеки у області. Ми почали з п'яних на дорогах та спільного патрулювання, тепер продовжуємо», - зазначив Степанов.

За словами голови Одеської обладміністрації, реалізація цієї ініціативи стане можливою, оскільки в області є перевиконання бюджету. Завдяки програмі легалізації зарплат Одещина має у своєму розпорядженні додаткові 27 млн. гривень.

Ініціативу губернатора Одеської області прокоментував народний депутат Борислав Береза.

«Можна довго говорити про розгул злочинності і відсутності безпеки, а можна намагатися змінювати ситуацію. Ця ініціатива мені подобається. Головне, щоб допомогло. Бентежить, правда, що порушена одеська традиція, та замість збору антикорупційного форуму, глава області вирішив реальними діями змінити ситуацію. Сподіваюся, що зможе», - написав він на своїй сторінці в Facebook.