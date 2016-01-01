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    «Гумконвой» смерті: за день до РФ з Донбасу вивезено 40 «двохсотих»

    • Сьогодні, 13:49
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    <p>&laquo;Гумконвой&raquo; з тілами вбитих російських військовослужбовців&nbsp;</p>

    «Гумконвой» з тілами вбитих російських військовослужбовців 

    Російські окупаційні війська використовують «гуманітарні конвої» для вивезення вбитих військовослужбовців на територію РФ

    Командування ЗС РФ з метою приховування участі кадрових російських військовослужбовців у бойових діях на тимчасово окупованій території України використовує «гуманітарні конвої» для вивозу вбитих військовослужбовців на територію РФ. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

    За даними розвідки, 22 грудня машинами «гумконвою» було вивезено з Донбасу в Росію близько 40 тіл вбитих військовослужбовців РФ.

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    «22 грудня ц.р. транспортні засоби 59-го т.зв. гуманітарного конвою були задіяні для вивозу з міських моргів н.п. Горлівка та Макіївка на територію Росії близько 40 тіл вбитих військовослужбовців ЗС РФ», - інформує розвідка.

    Нагадаємо, 26 грудня ГУР повідомляло, що морг головної міської лікарні Луганська заповнений убитими російськими військовослужбовцями.

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    розвідка бойовики Росія Донбас гумконвой
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