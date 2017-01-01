Гундяєв боїться заборони московської церкви в Україні, адже це його «грошики» - Невзоров

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Російський публіцист Олександр Невзоров

Невзоров: Московську церкву в Україні заборонять або створять їй нарешті нестерпні умови

Україна зможе безболісно порвати з Російською православною церквою (РПЦ), а для вірян унаслідок цього нічого не зміниться. Про це заявив російський публіцист Олександр Невзоров в ефірі радіостанції «Эхо Москвы».

«Жодних драм не буде, жодних трагедій не буде – нічого не буде. По-перше, є прекрасний приклад Росії, де легко і без проблем одним законодавчим клацанням задушили велику міжнародну релігійну організацію, цих «Свідків», так? І загалом, як ви бачите, небо не тріснуло, нічого не сталося, і жодні коктейлі Молотова не полетіли. Узагалі нічого не відбулося», – розповів він.

На думку публіциста, схожим чином буде відбуватися заборона Української православної церкви Московського патріархату, яка офіційно підпорядкована і входить до складу РПЦ.

«Московську церкву, яка дійсно була дуже сильною, дуже могутньою, дуже численною в Україні, її, мабуть, просто заборонять або створять їй нарешті нестерпні умови. Але, повірте, від цього нічого не зміниться», – підкреслив він.

Невзоров пояснив, що віряни не помітять зникнення УПЦ МП, оскільки УПЦ Київського патріархату не відрізняється від неї своїм обрядом

«Просто зміниться вивіска, і просто ті гроші, які качала з України Росія через вірян, їх більше не будуть качати. Адже коли Гундяєв (патріарх РПЦ Кирило, у миру Володимир Гундяєв. – ред..) зараз завив, звернувшись до міжнародного співтовариства, вимагаючи припинити беззаконня в Україні, в перекладі це звучить тільки: мої грошики, мої грошики, як же там мої грошики? І жодного іншого сенсу. А вірянам – вони будуть отримувати свою релігійну послугу, свою містичну послугу хоч від українських попів, хоч від московських попів – яка різниця?» – розповів він.

Невзоров також зазначив, що Україна є одним з основних джерел доходу Московської патріархії.

18 травня Верховна Рада планувала розглянути в першому читанні законопроекти №4511 «Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою державою-агресором» та №4128 «Про внесення змін до закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (щодо зміни релігійними громадами підпорядкованості). Нардеп від БПП, один з авторів законопроекту №4511 Олег Петренко заявив, що «релігійні» законопроекти на дев'ятій сторінці порядку денного, тому сьогодні Рада навряд чи дійде до їх розгляду.

Законопроект №4511 пропонує визначити особливий статус для чинних в Україні релігійних організацій, які зареєстровані в країні-агресорі. Законопроект №4128 пропонує надати право парафіянам міняти юрисдикцію релігійних громад, центри яких діють як в Україні, так і за її межами.

Патріарх Кирило звернувся до європейських лідерів і папи римського у зв'язку з майбутнім розглядом Верховною Радою «релігійних» законопроектів. У посланні наголошено, що в разі ухвалення цих проектів «буде узаконена нечувана для сучасної Європи дискримінаційна правова практика щодо більшості православного населення України», пише видання «Гордон».

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