Гурт «Океан Ельзи» приїде на Луганщину з безкоштовним концертом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Концерт «Океану Ельзи»

Концерт відбудеться 9 червня на стадіоні «Хімік» у Сєвєродонецьку

Популярний український гурт «Океан Ельзи» приїде у Сєвєродонецьк на запрошення місцевих жителів, повідомляє «Вчасно» з посиланням на організаторів.

«Вже традиційно для цього туру в кожній частині якого «ОЕ» проводять концерти на сході нашої країни, група відвідає Луганську область», - йдеться в повідомленні.

Жителі Луганщини почують у виконанні музикантів пісні з альбому «Без меж» і всім відомі хіти «океанів».

Концерт відбудеться 9 червня на стадіоні «Хімік». Початок о 20.00. Вхід вільний.

Вперше безкоштовний концерт українські музиканти дали в прифронтовому Маріуполі рік тому. Тоді місцеві жителі організували флешмоб «Маріуполь чекає на Океан». Через півроку група виступила з безкоштовним концертом у Краматорську.

Концерти «Океану Ельзи» у прифронтових містах зібрали десятки тисяч місцевих жителів, які добиралися на виступ улюбленої групи зі всього Донбасу, включаючи окуповані території.

«Главком» також повідомляв, що група «Океан Ельзи» змусила заклад громадського харчування у Кам'янці-Подільському Хмельницької області цілий день безкоштовно годувати пенсіонерів та учасників АТО через використання імені групи в рекламі закладу.