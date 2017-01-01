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    Гурт «Океан Ельзи» закликав звільнити з полону бойовиків українського вченого

    • Сьогодні, 07:59
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    Арештований бойовиками вчений&nbsp;Ігор Козловський
    Арештований бойовиками вчений Ігор Козловський

    Ігоря Козловського терористи «ДНР» звинувачують у незаконному зберіганні вибухових речовин

    Всесвітньо відомий гурт «Океан Ельзи» на чолі з солістом В’ячеславом Вакарчуком долучився до флешмобу по звільненню з полону бойовиків «ДНР» українського вченого Ігоря Козловського.

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    Відповідне повідомлення розміщено на офіційній сторінці «Океану Ельзи» у Facebook.

    «Відомий український релігієзнавець Ігор Козловський (63 роки) перебуває у полоні в бойовиків понад рік. Його затримали в січні 2016-го в Донецьку. Козловський - один з найбільш авторитетних науковців, який налагоджував діалог між християнами, мусульманами і представниками інших релігій», - йдеться в повідомленні музикантів.

    Як повідомляв «Главком», донецький учений-релігієзнавець Ігор Козловський в лютому відзначив вже свій другий день народження в полоні бойовиків «ДНР».

    Дружина Козловського стверджує, що здоров'я її чоловіка погіршилося – у камері розміром 1,5 на 3 метри погане освітлення і дуже волого.

    Родичі кажуть, що «кримінальну справу» проти Козловського сфабрикували – його звинуватили в незаконному зберіганні вибухових речовин через кілька днів після того, як у Донецьку вибухом було пошкоджено пам'ятник Володимиру Леніну.

    Син Козловського Олександр сказав, що ім'я його батька є в списках, які українська сторона подала на обмін полоненими.

    Раніше повідомлялося, що «ДНР» відмовляється включати до списку обміну полоненими донецького вченого, називаючи його «громадянином республіки».

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